Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda biri gri listede yer alan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Bingöl'de 2, Ağrı'da 2 ve Tunceli'de 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonda bir askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur'un (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerden Mehmet Şirin Özen, Erzurum-Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı, Aykut Özkur ise Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı." ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli merkeze bağlı Bali Deresi'nde hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalı Bali Deresi'nde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava kuvvetlerinin desteğiyle sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ve gelişmelerden kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Ağrı'da 2 terörist etkisiz halegetirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.

25 Ağustos'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.