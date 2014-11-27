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Bilgiç: “Kıbrıs'ta Hidrokarbon Kaynakları Konusuna İlişkin Özel Şirket Kurulabileceği Eide'nin Ankara'yı Ziyaretinde De Dile Getirildi”

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs'ta hidrokarbon kaynakları konusuna ilişkin özel şirket kurulabileceği ve çalışmaların bu şirket aracılığıyla yönetilebileceğinin Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin Ankara'yı ziyaretinde de dile getirildiğini ifade etti.

Bilgiç: “Kıbrıs'ta Hidrokarbon Kaynakları Konusuna İlişkin Özel Şirket Kurulabileceği Eide'nin Ankara'yı Ziyaretinde De Dile Getirildi”

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs'ta hidrokarbon kaynakları konusuna ilişkin özel şirket kurulabileceği ve çalışmaların bu şirket aracılığıyla yönetilebileceğinin Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin Ankara'yı ziyaretinde de dile getirildiğini ifade etti.

27 Kasım 2014 Perşembe 15:29
Bilgiç: “Kıbrıs'ta Hidrokarbon Kaynakları Konusuna İlişkin Özel Şirket Kurulabileceği Eide'nin Ankara'yı Ziyaretinde De Dile Getirildi”
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 TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs'ta hidrokarbon kaynakları konusuna ilişkin özel şirket kurulabileceği ve çalışmaların bu şirket aracılığıyla yönetilebileceğinin Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin Ankara'yı ziyaretinde de dile getirildiğini ifade etti.

Bilgiç, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kıbrıs'ta hidrokarbon kaynakları konusuna ilişkin özel şirket kurulabileceği ve çalışmaların bu şirket aracılığıyla yönetilebileceği önerisinde bulunduğunun altını çizen Bilgiç, bu önerinin Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin Ankara'yı ziyaretinde de dile getirildiğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Bilgiç, görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Irak ve DEAŞ tehdidi bağlamında görüş alışverişleri yapıldığını aktardı. İki müttefikin sorunları açık şekilde görüştüğü önemli bir ziyaret yapıldığının altını çizen Bilgiç, Kıbrıs, enerji güvenliği, Ukrayna konularının da görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.

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