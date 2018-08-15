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Bilecik’te bomba imha uzmanının cesareti korkuttu

Bilecik'te PTT Başmüdürlüğü binası önüne bırakılan bavul, hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olurken bomba imha uzmanının koruma kıyafetlerini giymeden müdahalede bulunması vatandaşları hayrete düşürdü.

Bilecik’te bomba imha uzmanının cesareti korkuttu

Bilecik'te PTT Başmüdürlüğü binası önüne bırakılan bavul, hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olurken bomba imha uzmanının koruma kıyafetlerini giymeden müdahalede bulunması vatandaşları hayrete düşürdü.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:24
Bilecik’te bomba imha uzmanının cesareti korkuttu

Bilecik'te PTT Başmüdürlüğü binası önüne bırakılan bavul, hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olurken bomba imha uzmanının koruma kıyafetlerini giymeden müdahalede bulunması vatandaşları hayrete düşürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bilecik’in İstiklal Mahallesi’ne bağlı Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. PTT Başmüdürlüğü binası önünde park halinde olan kurum motosikletlerinin kenarında kırmızı renkli bir bavul bulundu.

bomba

Bavulu gören çevre esnafı durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak şüpheli bavulun bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek güvenliği sağladı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, üzerinde hiç bir özel kıyafet olmadan şüpheli çantanın yanına giderek bavulu açtı.

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Bavulun boş çıkması, çevredeki vatandaşlara ve esnafa rahat bir nefes aldırırken, bomba imha uzmanının cesareti ise görenleri şaşkına çevirdi. Boş bavul daha sonra çöpe atıldı. İHA

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