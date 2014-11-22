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Biden-davutoğlu Görüşmesi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele, Kıbrıs'ta çözüm müzakereleri ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

Biden-davutoğlu Görüşmesi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele, Kıbrıs'ta çözüm müzakereleri ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 07:51
Biden-davutoğlu Görüşmesi
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Washington, 22 Kasım 14 : ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele, Kıbrıs'ta çözüm müzakereleri ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

Türkiye'ye bugün giden Biden, ilk olarak Davutoğlu ile Dolmabahçe Sarayı'nda çalışma yemeği yedi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Biden'in bugün, Türkiye temasları kapsamında Irak ve Suriye'de IŞİD 'e karşı mücadele, Kıbrıs'ta çözüm müzakereleri ve enerji güvenliğiyle ilgili görüşmek üzere Davutoğlu ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İki lider IŞİD'in gücünün azaltılması ve yenilgiye uğratılması, Suriye'de siyasi dönüşüme doğru çalışılması ve Irak güvenlik güçleriyle ılımlı Suriyeli muhaliflere destek sağlanması ihtiyaçları noktasında mutabık kaldı" ifadesi kullanıldı.

(AA/AK/HÖ)

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