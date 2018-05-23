Biçerdöverle çarpışan otomobil bu hale geldi
Osmaniye'de otomobil'le biçerdöverin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulvahap Ekmen idaresindeki 80 DL 683 plakalı otomobil Düziçi ilçesinden osmaniye istikametine giderken Akçakoyunlu köyü yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan T.Ö. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.
Güllü Ekmen'in cenazesi ise Düziçi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Biçerdöver sürücüsü T.Ö,Jandarma tarafından gözaltına alındı.