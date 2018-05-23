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Biçerdöverle çarpışan otomobil bu hale geldi...

Osmaniye'de otomobil'le biçerdöverin çarpışması sonucu  aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Biçerdöverle çarpışan otomobil bu hale geldi...

Osmaniye'de otomobil'le biçerdöverin çarpışması sonucu  aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 23:24
Biçerdöverle çarpışan otomobil bu hale geldi...

Biçerdöverle çarpışan otomobil bu hale geldi

Osmaniye'de otomobil'le biçerdöverin çarpışması sonucu  aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Abdulvahap Ekmen idaresindeki 80 DL 683 plakalı otomobil  Düziçi ilçesinden osmaniye istikametine giderken Akçakoyunlu köyü  yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan T.Ö. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.

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Kazada otomobil sürücüsü Ekmen'in eşi Güllü Ekmen olay yerinde  hayatını kaybetti. Sürücü Ekmen ve otomobilde bulunan Mehmet Ekmen (24) ile eşi  Ayşe Ekmen (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güllü Ekmen'in cenazesi ise Düziçi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Biçerdöver sürücüsü T.Ö,Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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