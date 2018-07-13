Beyşehir Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Konya’nın Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın U., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Beyşehir Jandarma KomutanıBinbaşı Yalçın U.,Konya Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütte mahrem imamlık yapan kişilerin verdiği ifade doğrultusunda yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındı. Yalçın U. ifadesi alınmak üzere Konya'ya getirildi.