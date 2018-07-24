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Beyoğlu'nda toprak kayması, tahliye edilen 4 katlı apartman çöktü

Beyoğlu Sütlüce'de zemininde toprak kayması oluştuğu için tahliye edilen dört katlı bir apartman çöktü.

Beyoğlu'nda toprak kayması, tahliye edilen 4 katlı apartman çöktü

Beyoğlu Sütlüce'de zemininde toprak kayması oluştuğu için tahliye edilen dört katlı bir apartman çöktü.

24 Temmuz 2018 Salı 12:09
Beyoğlu'nda toprak kayması, tahliye edilen 4 katlı apartman çöktü

Beyoğlu Sütlüce'de zemininde toprak kayması oluştuğu için tahliye edilen dört katlı bir apartman çöktü.
Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı.
Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi.
Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu.
Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: 
"Bir heyelan üzerine denk düşen 3 binada tehlike yaşıyoruz. İnşaatı devam eden bir yapının üzerinde 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor. Olay, saat 10.30 sıralarında oldu. 1,5 saat içerisinde belediyemiz 3 binaya müdahale etti, oraları tahliye etti; elektriğini, suyunu, doğalgazını kesti. Hayati bir tehlike şu an için söz konusu değil." 
Demircan, binanın çökme tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, "Şu anda yapabileceğimiz, binanın içindeki ve çevredeki insanların can güvenliğini koruyacak tedbirleri almak. Gerek kaymakamlık gerekse belediye ve bütün resmi kurumlar olarak bu tedbirleri almış bulunuyoruz." dedi. 
Binanın ruhsatı ve iskanı olmadığını dile getiren Demircan, "Kaçak bir yapı. Normalde boşluğun arkasında bir istinat duvar var. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurdan şişiyor, şişince patlıyor ve arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi aldık, gelişmeleri izliyoruz. Duruma göre diğer adımları atacağız. 1994'te kaçak olarak yapılmış, şu anda bütün dert, yıkım esnasında başkasına zarar gelmesin. Zaten sağlıklı olsa, bugünkü görüntüyü görmeyiz." diye konuştu.
Bina, boşaltıldıktan yaklaşık 2 saat sonra çöktü. 
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:33
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