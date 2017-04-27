Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

"beyaz Show"daki "terör Örgütü Propagandası" Davasında Karar

Kanal D'de yayınlanan &#34;Beyaz Show&#34; programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in &#34;terör örgütü propagandası yapmak&#34; suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, program sorumlusu Kadir Turnalı ile Çelik'in sözlerine destek veren 38 sanığın beraatine hükmetti.

'beyaz Show'daki 'terör Örgütü Propagandası' Davasında Karar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KANAL D'DE YAYINLANAN "BEYAZ SHOW" PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANAN AYŞE ÇELİK'İN "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASINA KARAR VEREN MAHKEME, PROGRAM SORUMLUSU KADİR TURNALI İLE ÇELİK'İN SÖZLERİNE DESTEK VEREN 38 SANIĞIN BERAATINA HÜKMETTİ

İstanbul, 27 Nisan 17 : Kanal D'de yayınlanan "Beyaz Show" programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, program sorumlusu Kadir Turnalı ile Çelik'in sözlerine destek veren 38 sanığın beraatine hükmetti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Ayşe Çelik'in de olduğu 21 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Sanıklar bir önceki verilen mütalaaya karşı ortak bir savunma hazırladıklarını belirtti.

Ortak savunmada, ''Ayşe Çelik'in örgütlü bir kampanya ile toplumsal linçe uğratılması ve tümüyle katıldığımız sözleri yüzünden hakkında dava açılması karşısında, onun yanında durmayı ahlaki ve vicdani görev belledik. Eğer insani hayatı, barışı savunmak suçsa bizi de aynı suçtan yargılayın dedik. Çünkü bunun suç olmadığını, aksine yurttaşlık ve insanlık görev olduğunu biliyorduk. Olmayan bir suçu da övmemiz mümkün değildir.'' denildi.

Söz alan sanıklar, ortak savunmaya katıldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, 38 sanığın üzerine atılı ''suçu ve suçluyu övme'' suçunu oluşturabileceği ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan ayrı ayrı beraatlerine, program sorumlusu sanık Kadir Turnalı'nın da ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu kasten işlediğine dair cezalandırmaya yeterli delil elde edilemediğinden ve yüklenen suçun sanık tarafından kasten işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

Sanık Ayşe Çelik'in suç tarihinde PKK terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini ve bu şekilde ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ve özelliği, sanığın kastı, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanığın suçu basın yayın yoluyla işlediği sabit olduğundan cezasının 1 yıl 6 aya çıkartılmasına, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasının 1 yıl 3 aya düşürülmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanığa verilen cezadan başkaca kanuni veya takdiri arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına ayrıca sanığın pişmanlık göstermeyen kişiliği gözetildiğinde bir daha suç işlemekten çekineceğine dair kanaatin mahkemece oluşmadığından hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt, "Beyaz Show" programında 8 Ocak 2016'da "terör örgütü propagandası yaptığı'' iddiasıyla program sorumlusu Kadir Turnalı ve programa telefonla bağlanan Ayşe Çelik hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Aralarında avukat, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 38 kişi de Çelik'in söylediği sözlerin altına imza attıklarını belirterek, kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, bu kişiler hakkında da hazırladığı iddianamede, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameleri birleştirme kararı almıştı.

(AA/RU/HÖ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Doğuştan Bacakları Olmayan Küçük Miraç'a Yapılan şok Etti! Doğuştan Bacakları Olmayan Küçük Miraç'a...
DELEK:"2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ VEREBİLİRİZ" DELEK:"2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ...
"TÜRKİYE'YE BORU HATTI İSRAİL İÇİN UYGUN..." "TÜRKİYE'YE BORU HATTI İSRAİL İÇİN...
Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp, Felç Oldular Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp,...
Şok Sözler: "Ben Evin Tek Çocuğuyum, Bu Kızı Bulun Başımı Yakmayın" Şok Sözler: "Ben Evin Tek Çocuğuyum, Bu Kızı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Yavuz Ateş, Türkiye'nin yerli kaynaklarını daha fazla...

Haberi Oku