Beyaz Tv sunucusu canlı yayına eşek çıkardı

24 Haziran öncesi MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında anıracağını söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan özür diledi ama bu kimseyi tatmin etmedi.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyemprogramı sunucu Tahir Sarıkaya seçim öncesi yaptığı 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ı diline fena doladı.



Katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak anıracağını söylemişti. Seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan Yaşar Okuyan sözünü yerine getirmeyerek özür diledi.



Kamuoyu önünde olan kişilerin yaptığı açıklamalara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Sarıkaya, Yaşar Okuyan'a nispet yaparcasına canlı yayına eşek çıkardı.



Erkek adamın ağzından çıkan sözü yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Sarıkaya, Yaşar Okuyan'ı sert sözlerle eleştirdi.