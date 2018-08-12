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Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Yıllarca devam ettiği “Beyaz Show”u noktalayan Beyazıt Öztürk’ün yeni adresi “O Ses Türkiye” olmuştu. Öztürk’ün yeni anlaşması ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Yıllarca devam ettiği “Beyaz Show”u noktalayan Beyazıt Öztürk’ün yeni adresi “O Ses Türkiye” olmuştu. Öztürk’ün yeni anlaşması ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı

12 Ağustos 2018 Pazar 15:47
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Yıllarca devam ettiği “Beyaz Show”u noktalayan Beyazıt Öztürk’ün yeni adresi “O Ses Türkiye” olmuştu. Öztürk’ün yeni anlaşması ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı

Ünlü şovmenin, Acun Ilıcalı ile bölüm başına 100 bin liraya anlaştığı iddia ediliyor...

'HEM MODERATÖR HEM JÜRİ'

Acun Ilıcalı  sürpriz transferle ilgili şunları söylemişti: “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Beyazit Öztürk Bu yıl O Ses Türkiye'ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.

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