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Beşiktaş’la anılan Juventus’un sağ beki Stephan Lichtsteiner’den Siyah Beyazlılar’a müjdeli haber geldi...

Adı sık sık Beşiktaş’la anılan Stephan Lichtsteiner, sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını müjdeledi.

Beşiktaş’la anılan Juventus’un sağ beki Stephan Lichtsteiner’den Siyah Beyazlılar’a müjdeli haber geldi...

Adı sık sık Beşiktaş’la anılan Stephan Lichtsteiner, sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını müjdeledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:27
Beşiktaş’la anılan Juventus’un sağ beki Stephan Lichtsteiner’den Siyah Beyazlılar’a müjdeli haber geldi...

Beşiktaş’a Stephan Lichtsteiner’den müjde!

Adı sık sık Beşiktaş’la anılan Stephan Lichtsteiner, sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını müjdeledi.

Geçmişte adı sıklıkla Beşiktaş’la anılan Juventus’un sağ beki Stephan Lichtsteiner’den Siyah Beyazlılar’a müjdeli haber geldi.

Torino ekibinin İsviçreli defansı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada sezon sonunda takımından ayrılacağını duyurdu.

Sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Sky Sports İtalya’ya verdiği demeçte “Bu, Juventus’taki son 14 günüm.” dedi.

Lichtsteiner’ın açıklamalarındaki en can alıcı nokta ise kariyerini İtalya dışında sürdürmek istediğini söylemesi oldu.

İsviçreli futbolcu, “Artık kariyerimin bu noktasında yeni heyecanlara ihtiyaç duyuyorum.” şeklindeki sözleriyle de olası bir Beşiktaş transferine açık kapı bıraktı.

Tam 7 yıldan bu yana Torino devinin formasını giyen Lichtsteiner, İsviçre milli takımıyla da 94 maça çıktı.

Görev verilmesi durumunda orta sahanın sağında da forma giyebilen tecrübeli oyuncu, bu yıl takımıyla 31 maçta forma giyip 3 asist kaydetti.

Beşiktaş’ın şu an kadrosundaki tek orijinal sağ bekin Gökhan Gönül olması da transferin önünü açan bir başka etmen olarak göze çarpıyor.

Başarılı oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lichtsteiner, geçtiğimiz yaz Beşiktaş’ı redderek Juventus’ta kalmayı tercih etmişti.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşStephan Lichtsteine
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