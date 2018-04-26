Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı

Beşiktaş, tatil edilen Feneerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, Divan Kurulu'nun ardından toplandı ve Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı verdi.

Divan kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız."