Beşiktaş-Torshavn (İlk 11'ler belli oldu)
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Faroe Adaları temsilcisi Torshavn'ı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Faroe Adalarıtemsilcisi Torshavn'ı konuk ediyor.
İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. turda Lillestrom-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle eşleyecek.
Lillestrom-LASK Linz arasında oynanan ilk maç 4-0 LASK Linz'in üstünlüğü ile sona ermişti.
Beşiktaş'ın 11'i:
Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Adriano, Babel, Larin.
Torshavn'ın 11'i:
Askham, Eriksen, Petersen, Fareo, Magnusson, Nielsen, Brockie, Helnesen, Cieslewicz, Olsen, Przybylski.