Beşiktaş'tan çifte transfer bombası

Şilili stoper Enzo Roco, Beşiktaş'a imzayı attı ve formayı giydi. Siyah Beyazlılar'ın resmi hesabı transferi duyurdu. Beşiktaş, Enzo Roco'nun ardından Umut Nayır'ın da resmen transfer edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'da getirdiği Roco, siyah-beyazlı formayı giydi.

Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından Şilili oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğrafları yayınlanarak, "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Roco" notu düşüldü.

Öte yandan yeni transfer Umut Nayir de siyah-beyazlı formayı giydi. 25 yaşındaki futbolcu için de fotoğraf paylaşılarak "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Umut Nayir" notu paylaşıldı.