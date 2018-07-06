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Beşiktaş'ta Vida, Quaresma ve Negredo satılıyor

‘Finansal Fair Play’ gereği önümüzdeki sezon bütçeyi düşürmek zorunda olan Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor... Yıldızlara teklif üstüne teklif yağarken; yönetimin, Vida’yı İngiltere’ye, Quaresma’yı Çin’e, Negredo’yu ise İspanya’ya göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta Vida, Quaresma ve Negredo satılıyor

‘Finansal Fair Play’ gereği önümüzdeki sezon bütçeyi düşürmek zorunda olan Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor... Yıldızlara teklif üstüne teklif yağarken; yönetimin, Vida’yı İngiltere’ye, Quaresma’yı Çin’e, Negredo’yu ise İspanya’ya göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:06
Beşiktaş'ta Vida, Quaresma ve Negredo satılıyor

Beşiktaş'ta Vida, Quaresma ve Negredo satılıyor

‘Finansal Fair Play’ gereği önümüzdeki sezon bütçeyi düşürmek zorunda olan Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşanıyor... Yıldızlara teklif üstüne teklif yağarken; yönetimin, Vida’yı İngiltere’ye, Quaresma’yı Çin’e, Negredo’yu ise İspanya’ya göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

Geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan Kara Kartal, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımda büyük bir revizyona gidiyor. Geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıkan Siyah-Beyazlı futbolculara da teklif üstüne teklif yağıyor... Maddi sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncularla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş’ta yönetimin; Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo için gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Quaresma Çin yolcusu!

Yıllardır ismi Uzak Doğu kulüpleri ile anılan Quaresma’nın Çin yolculuğu başlamak üzere... Portekizli süperstar için kulübe tatmin edici bir teklif geldiği ve Başkan Fikret Orman ile kurmaylarının yapılan görüşmeler sonunda bu öneriyi kabul etmeye hazırlandığı belirtildi. Kara Kartal, bu transfer sonrasında hem 34 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulacak hem de ciddi bir gelir sağlayacak. Quaresma’nın da kariyerinin son döneminde iyi bir sözleşmeye imza atmak istediği biliniyor. Çin kulübünün, Beşiktaş’a 12 milyon Euro, Q7’ye de yıllığı 7 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat teklif ettiği öğrenildi.

Negredo eve dönüyor

Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Alvaro Negredo, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmış ve kamp kadrosuna alınmamıştı. Tecrübeli hocanın bu tavrı oldukça eleştirilirken, asıl gerçek ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın, 32 yaşındaki yıldız için bir İspanyol kulübüyle 4 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun da ülkesine geri dönmeyi kabul ettiği ve transferin en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Negredo’nun yeni ekibinin ismi saklanırken, bu takımın geçen sezon İspanya 2. Lig’de Şampiyon olarak La Liga’ya yükselen Rayo Vallecano olabileceği belirtildi.

Vida Ada’ya gidiyor

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösteren Domagoj Vida, Rusya’da ortaya koyduğu performansın ardından değerini ikiye katladı. Hırvatlar’ın çeyrek finale çıkmasıyla beraber
talipleri artan 29 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, geçen sezonun devre arasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den bonservissiz kadroya kattığı Vida için 13 milyon Euro’luk bir teklif aldığı ileri sürüldü. Vida’nın Premier Lig’e gitmeyi çok istediği; Dünya Kupası sonrasında bu transferin büyük oranda sonuçlanacağı ifade ediliyor.

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