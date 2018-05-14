Beşiktaş Osmanlı'yı ateşe attı

Beşiktaş, Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ikincilik şansını sürdürdü.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş ikinci yarının hemem başında bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Osmanlıspor eşitliği yakalamasına rağmen son bölümdeki gole engel olamadı.

Mücadelede Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri; 48. dakikada Anıl Karaer (k.k.), 50. dakikada Mustafa Pektemek ve 79. dakikada Vagner Love attı. Osmanlıspor'un gollerini ise 6. ve 56. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 68 puana yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Osmanlıspor, Akhisarspor'a konuk olacak. Beşiktaş da Sivasspor'u ağırlayacak.

OSMANLISPOR 2 - 3 BEŞİKTAŞ

MAÇ SONA ERDİ

84' Cikalleshi, ceza sahasına hareketlenen Serdar'a pasını çıkardı ancak Fabri daha erken davranarak topu kontrol etti.

GOL... 79' Osmanlıspor 2-3 Beşiktaş (Vagner Love)

Oğuzhan sağ kanattaki Gökhan'a pasını çıkardı. Gökhan'ın ceza sahasına ortasında Vagner Love etkili bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

77' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasına ilerlerken pasını solundaki Love'a verdi. Love, daha solundaki Talisca'ya pasını çıkardı. Talisca'nın vuruşunda top kalecide kaldı. Pozisyon öncesi Oğuzhan yerde kalmıştı ve sağlık görevlileri milli oyuncunun tedavisi için sahaya girdi.

67 ' Bu kez Beşiktaş etkili geldi, Oğuzhan ceza alanı içinde boş durumda topu auta attı.

66 ' Cikalleshi ceza alanı solundan sert vurdu, Fabri çıkardı.

65 ' Beşiktaş'ta Vagner Love oyuna giriyor, Larin kenara geldi. Cyle Larin - Vágner Love

64 ' Regattin sağdan korneri kullandı, Talisca kafayla uzaklaştırdı topu.

63 ' Osmanlıspor etkili geldi. Aminu soldan ceza alanına girdi, ortasında Fabri son anda dokundu topa. Korner.

56' GOL Serdar Gürler

51' GOL Mustafa Pektemek

50 ' İkinci yarı tempolu başladı.

49 ' Osmanlıspor gole yaklaştı! Aminu'nun karşı karşıya vuruşunda direkten kaleye giren topu Medelk çizgiden çıkardı.

49 ' Lens'in soldan ortasında arka direkte Anıl'ın hamlesiyle top ağlara gitti.

48 ' GOL! Anıl Karaer kendi kalesine attı. Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gol (KK) - Anil Karaer

İlk yarı sonucu: Osmanlıspor 1-0 Beşiktaş

41' Sağ kanattan Regattin'in ortasında top sola açıldı ve Serdar topa yetişti. Daha sonra Serdar, ceza sahasındaki Lumanza'ya pasını verdi. Lumanza topu tekrar Serdar'a attı ancak hakem ofsaytı belirledi.

35' Osmanlıspor sol kanattan etkili geldi. Regattin ceza sahası dışından gelen Ceyhun'a pasını çıkardı. Ceyhun ilk rakibini geçti, ikincisini geçmek isterken yerde kaldı. Osmanlısporlu oyuncular penaltı beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.

31' Kullanılan kornerde Numan kafasıyla topu uzaklaştırdı. Beşiktaş hücumu sol kanattan devam etti ancak pas hatası sonrasında top taca gitti.

27' Anıl sol kanattaki Serdar'a pasını çıkardı. Serdar topu Regattin'e attı. Regattin de pasını Aminu'ya verdi. Umar Medel'i geçemedi ve top kornere çıktı.

23' Babel topla hareketlendi ve sol çizgideki Lens'e pasını çıkardı. Lens, ceza sahasına hareketlendikten sonra pasını çıkardı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

18' Beşiktaş rakip sahaya yerleşti. Sol kanattan gelişen hücumda Oğuzhan topu aldı. Oğuzhan'ın ceza sahasına ortasında top ters kanattan taca gitti.

14' Hakem Talisca'nın Aminu'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Kaleye uzak bir mesafeden ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

12' Sağ kanattan gelişen atakta Lens topla buluştu. Lens'in ceza sahasına ortası arka tarafa açıldı. Devamında bir kez daha top ceza sahasına havalandırıldı ve bu kez savunma topu uzaklaştırdı.

10' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına havalandırılan topu Larin kafa vuruşu ile kaleye gönderdi. Pozisyonda kaleci Karcemarskas topun sahibi oldu.

GOL... 5' Osmanlıspor 1-0 Beşiktaş (Serdar Gürler)

Lumanza savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'e uzun bir pas gönderdi. Savunmanın sektirdiği topu alan Serdar, ceza sahasına doğru hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapan Serdar, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

3' Sol kanatta topu alan Serdar Gürler, Vida'yı geçti. Daha sonra ceza sahasına yaklaşan Serdar, kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.

1' Maç başladı.

SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Osmanlı

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Alpay, Gökhan Töre, Love, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed, Ceyhun Gülselam, Regattin, Lumanza, Serdar, Umar Aminu

YEDEKLER: Ahmet, Ali Eren, Özer, Furkan, Maxso, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian ve Advija Vrsajevic Beşiktaş karşısında forma giyemiyor. Sarı kart cezalısı Tiago Pinto da kadroda yer almıyor.