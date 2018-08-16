Beşiktaş, mağlubiyete rağmen bir üst turda

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön eleme turunda deplasmanda LASK Linz'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mağlubiyete rağmen play off turuna yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön eleme turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Sa ve 68'inci dakikada Frieser atarken, Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 90+1'inci dakikada Negredo'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi, sahasında Nordsjaelland'ı 3-2 mağlup eden Partizan oldu.

42'nci dakikada LASK Linz öne geçti. Tetteh'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Joao Vicor Sa, Roco'dan sıyrıldıktan sonra plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasta topla buluşan Ranftl'ın vuruşu az farkla auta gitti.

45+1'inci dakikada Lens'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tolgay'ın şutunda top Linz savunmasından geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

68'inci dakikada Linz farkı 2'ye çıkardı. Tetteh'in ceza sahası içerisinden çektiği top kaleci Tolga'dan döndü. Altı pas içerisinde topla buluşan Freieser topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner'in ortasında Pepe topu Negredo'ya indirdi. İspanyol futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.

Negredo, attığı golün ardından sevinç sırasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, 2-1 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna yükseldi.