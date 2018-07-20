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Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 00:13
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

  Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu.  Beşiktaş'ın 2'nci ön elemedeki rakibinin belli olacağı karşılaşmada B36 Torshavn deplasmanda Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Gradski Stadyumu'nda oynanan maçta Titograd 4'üncü dakikada Petrovic'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı Titograd'ın üstünlüğüyle sona erdi.  B36 Torshavn 51'inci dakikada Heinesen'in golüyle skora dnegeyi getirdi. 83'üncü dakikada Saag'ın attığı gol maçın skorunu ilan etti.  İlişkili Haber

manda 2-1 mağlup ederek Beşiktaş'ın rakibi oldu.  Fenerbahçe, 2006/2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. turunda B36 Torshavn ile eşleşmiş ilk maçı 4-0, ikinci maçı ise 5-0 kazanmıştı. ''Beşiktaş ile oynarsak hayallerimiz gerçekleşecek'' Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü Jakup Borg ''Tüm takım Beşiktaş ile karşılaşmanın hayalini kuruyor. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Biz amatör bir takımız. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşırsak rüyalarımız gerçekleşecek.'' açıklamasını yapmıştı. İlişkili Haber

Maçlar ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçı 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanş maçını ise 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park’ta oynayacak. 
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