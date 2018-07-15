Beşiktaş - CSKA Moskova maç sonucu: 1-4

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, burada çıktığı ikinci hazırlık maçında CSKA Moskova'ya farklı mağlup oldu: 1-4

Slovakya kampının ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, burada çıktığı ikinci hazırlık maçında CSKA Moskova'ya farklı yenildi: 1-4



Mücadelenin henüz 8'inci dakikasında Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından attığı müthiş golle öne geçen Siyah Beyazlılar, sonraki dakikalarda ise oyundan düştü.



Dakikalar 15'i gösterirken Fedor Chelov, Rus ekibine beraberliği getirirken 27'de Astemir Gordyushenko skoru 1-2 yaptı ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Kara Kartal, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.



53'te Matej Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle skor 1-3'e gelirken 75'te Dmitri Efremov gol perdesini kapatan isim oldu.



Beşiktaş, Avusturya'da sıradaki hazırlık maçını 17 Temmuz'da Reading ile oynayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR:



Mücadele başladı.



Dk. 8: GOL! Tolgay Arslan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla topu filelere göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



Dk. 15: GOL! Fedor Chalov, kazanılan köşe vuruşunun ardından Fabri'den seken topu iyi değerlendirdi ve CSKA'ya 1-1'lik beraberliği getirdi.



Dk. 27: GOL! Astemir Gordyushenko, ceza sahasında kaleci Fabri'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu ve CSKA 2-1 öne geçti.



Dk. 31: Chalov, sol kanattan etkili geldi. Ancak vuruşunda top dışarı gitti.



Dk. 44: Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altı pastan kafayı vuran Cyle Larin, kaleci Ilya Pomazun'u geçemedi.



İlk yarı sona erdi.



İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Vagner Love, Jeremain Lens ve Mustafa Pektemek oyuna girdi. Çıkan oyuncularsa Ryan Babel, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan.



Dk. 49: Caner Erkin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten döndü.



Dk. 51: Larin'in müthiş pasında topla buluşan Gökhan Gönül, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kale yerine direğe nişanladı.



Dk. 53: GOL! Vitinho'nun içeri çevirdiği topta Matej Mitrovic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-3



Dk. 59: Larin, Caner'in ortasında kale sahasında kafayı vurdu. Ancak top kaleci Pomazun'da kaldı.



Dk. 75: GOL! Oyuna kısa süre önce dahil olan Dmitri Efremov, skoru 4-1'e getiren golü atıyor.



İLK 11'LER:



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül (Dk. 70 Adriano Correia), Matej Mitrovic, Necip Uysal, Caner Erkin (Dk. 78 Fatih Aksoy), Gary Medel (Dk. 70 Dorukhan Toköz), Tolgay Arslan (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre (Dk. 46 Jeremain Lens), Ryan Babel (Dk. 46 Vagner Love), Cyle Larin (Dk. 70 Orkan Çınar)



CSKA Moskova: Ilya Pomazun, Kirill Nababkin, Nikita Chernov, Rodrigo Becao, Georgi Schennikov, Jaka Bijol (Dk. 63 Dmitri Efremov), Kristijan Bistrovic (Dk. 87 Timur Pukhov), Khetag Khosonov, Astemir Gordyushenko, Vitinho (Dk. 73 Timur Zhamaletdinov), Fedor Chalov (Dk. 89 Vitali Zhironkin)



Sarı Kartlar: Georgi Schennikov (Dk. 83)