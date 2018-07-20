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Beşiktaş Barcelona'yı reddetti!

2018 FIFA Dünya Kupası’nda, ülkesi Hırvatistan’ın finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan Beşiktaş’ın stoperi Vida için İspanyol devi Barcelona 25 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Başkan Orman, bu talebi geri çevirirken, en az 30 milyon Euro istediği ifade edildi.

Beşiktaş Barcelona'yı reddetti!

2018 FIFA Dünya Kupası’nda, ülkesi Hırvatistan’ın finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan Beşiktaş’ın stoperi Vida için İspanyol devi Barcelona 25 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Başkan Orman, bu talebi geri çevirirken, en az 30 milyon Euro istediği ifade edildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:04
Beşiktaş Barcelona'yı reddetti!

Beşiktaş Barcelona'yı reddetti!

2018 FIFA Dünya Kupası’nda, ülkesi Hırvatistan’ın finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan Beşiktaş’ın stoperi Vida için İspanyol devi Barcelona 25 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Başkan Orman, bu talebi geri çevirirken, en az 30 milyon Euro istediği ifade edildi.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kimlerin kadroya katılacağı kadar hangi oyuncuların gönderileceği de merak edilen konuların başında geliyor.

Siyah-beyazlılarda, ülkesi Hırvatistan ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nda finale kadar çıkan ve ülkesinin elde ettiği bu başarıda önemli pay sahibi olan 29 yaşındaki stoper Domagoj Vida’nın takımdaki akıbeti belirsizliğini korurken sıcak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

İspanya’nın dev kulübü Barcelona’nınVida için Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ve 25 milyon Euro teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı yetersiz bularak teklifi geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Hırvat stoperi 30 milyon Euro’dan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği ifade edildi. Yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in de, “Kulübün menfaatleri doğrultusunda isterseniz satabilirsiniz” dediği oyuncu için gelecek teklifleri beklemeye devam edeceği ifade edildi. 

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