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Beşiktaş 2 - 1 Akhisar

Spor Toto Süper Lig ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş 2 - 1 Akhisar

Spor Toto Süper Lig ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 23:48
Beşiktaş 2 - 1 Akhisar

Spor Toto Süper Lig ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı eleyen, LASK Linz ile oynadığı ilk mücadeleyi de 1-0 kazanan Beşiktaş Süper Lig'in 1. haftasında Vodafone Park'ta, Galatasaray'ı penaltı vuruşları sonucunda mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor'u Pepe ve Babel'in golleriyle 2-1 mağlup etti. 

Yeşil-Siyahlılar'ın golü ise, Necip Uysal'ın büyük hatasını değerlendiren Seleznyov'dan geldi. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar lige 3 puanla başladı.UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı iyi sonuçlarla lige moralli başlayan Beşiktaş, sezonun ilk maçında Vodafone Park'ta Akhisarspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında çok baskılı bir oyun ortaya koyan Siyah-Beyazlılar, 10. dakikada Gökhan Gönül'le etkili oldu. Milli futbolcunun kafa vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

15. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Gökhan Gönül'ün yerden ortasında Larin'in ön direkte yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Siyah-Beyazlılar, 35. dakikada bir net pozisyondan daha yararlanamadı. Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada arka direkte Larin kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

Mücadelenin 39. dakikasında Beşiktaş Pepe'yle 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup, ceza sahası dışında sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde kafayı vuran Portekizli yıldız takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş bu golden sadece 3 dakika sonra 2. golü de buldu. Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lens'in arka direğe çıkarttığı topa Babel dokundu ve top 2. kez Akhisarspor ağlarına gitti. 2-0'lık skor, ilk yarının sonucu oldu.

Akhisarspor 56. dakikada skoru 2-1 yaptı. Necip Uysal'ın hatalı geri pasında araya giren Yevhen Seleznyov, kaleci Tolga Zengin'i mağlup ederek topu ağlara yolladı.

Bu golden sonra maçta iki takım da gol aramaya devam etse de skor değişmedi. Beşiktaş ligin açılış haftasında 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

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