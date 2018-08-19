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Berna Laçin: ‘Ben sadece işimi yaparım’ ayağına yatan sus pus ünlüler…

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabı üzerinden ülkemizdeki sanatçıların yaşanan sorunlara ve ölümlere kayıtsız kalmalarını eleştirdi.

Berna Laçin: ‘Ben sadece işimi yaparım’ ayağına yatan sus pus ünlüler…

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabı üzerinden ülkemizdeki sanatçıların yaşanan sorunlara ve ölümlere kayıtsız kalmalarını eleştirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:40
Berna Laçin: ‘Ben sadece işimi yaparım’ ayağına yatan sus pus ünlüler…

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabı üzerinden ülkemizdeki sanatçıların yaşanan sorunlara ve ölümlere kayıtsız kalmalarını eleştirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve doğruluğuna inandığı konularda fikrini açıkça belirtmekten geri durmayan Berna Laçin bu defa bir Hollywood ünlüsü Jim Carrey üzerinden ülkemizdeki ünlülere göndermede bulundu. Carrey’in resmi hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan ve Yemen’de ölen çocuklarla ilgili olarak yazdığı: ‘Yemen’de 40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz’ satırlara değinen Laçin sözlerinin devamında sanatçı olmanın ne demek olduğunu hatırlattı ve şunları yazdı: “Aktör Jim Carrey, Yemen'de yitirilen 40 çocuk canı için isyan ediyor … Çünkü sanatçı olmak bunu gerektirir… Bizim basından, politikacılardan ne tepki geldi? “Ben sadece işimi yaparım” ayağına yatan sus pus ünlüleri sormuyorum zaten!”

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