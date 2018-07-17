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Benzine gelen zam pompaya yansımayacak

Benzine 12 kuruş zam geldi. Zam, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.

Benzine gelen zam pompaya yansımayacak

Benzine 12 kuruş zam geldi. Zam, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.

17 Temmuz 2018 Salı 14:04
Benzine gelen zam pompaya yansımayacak

Benzine gelen zam pompaya yansımayacak

Benzine 12 kuruş zam geldi. Zam, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzine dün gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapıldığını belirtti. Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadelerini kullandı.

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