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Beni Tanıdın Mı Dedi, Tecavüz Etti!

Samsun’da 200 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştığı 31 yaşındaki

Beni Tanıdın Mı Dedi, Tecavüz Etti!

Samsun’da 200 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştığı 31 yaşındaki

27 Kasım 2014 Perşembe 17:01
Beni Tanıdın Mı Dedi, Tecavüz Etti!
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Beni Tanıdın Mı Dedi, Tecavüz Etti!
Samsun’da 200 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştığı 31 yaşındaki Ö.A. adlı kadına tecavüz edip 350 euro ve 200 lira parasını gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 22 yaşındaki Şevket Y. ile tutuksuz sanık ağabeyi 24 yaşındaki Mesut Y., suçlamaları kabul etmedi. Ö.A., duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, kendisini elektrikli şok cihazıyla korumaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.


Olay iki ay önce Samsun’un İlkadım İlçesi 100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şevket Y., internetten cep telefonu numarasını öğrendiği Ö.A. isimli kadın arayıp 200 lira karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaşıp evine gitti. Ücretini alan Ö.A. hazırlanmak için başka odaya girdi. Geri döndüğünde ise şüpheliyi odasını karıştırırken gördü. Bunun üzerine evde bulunan elektrikli şok cihazını alıp Şevket Y.’ye parasını geri verdi ve evden kovdu. Bu olaydan 10 gün sonra şüphelinin ağabeyi Mesut Y., Ö.A.’nın evine giderek ilişkiye girmek için anlaştı. Mesut Y. daha sonra cinsel ilişkiyi yarıda keserek üstünü giydi. Bu sırada kapısı çalınan Ö.A. açtığında Şevket Y. ile karşılaştı. Ö.A. içeri girip yine elektrikli şok cihazını alıp iki kardeşi evden çıkarmak istedi. Eve giren Şevket Y. kadının eline tekme atıp şok cihazını düşürdükten sonra "Beni tanıdın mı?" diyerek tecavüz etti. Mesut Y. de kadının çantasında bulunan 350 evro ile 200 lira parayı alıp olay yerinden kaçtı.

İKİ KARDEŞ YAKALANDI

Ö.A.’nın şikayeti üzerine polis iki kardeşi yakaladı. Adliyeye çıkarılan Şevket Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geceleyin gasp, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlaından hakkında 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Şevket Y. ile geceleyin gasp ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 16 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Mesut Y.’nin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmada her iki sanık ile mağdur Ö.A. hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren Mesut Y. "Ben bu kadını tanımıyorum. Parasını da gasp etmedim. Olay günü şehir dışındaydım" dedi. Daha sonra söz alan tutuklu sanık Şevket Y. ise, "’Sen üzerini çıkart’ deyip odadan çıktı. Bu sırada gürültüler duydum. Korktum ve evden çıkmak isterken Ö.A. yanıma gelip ’nereye’ dedi. Korktuğumu söyleyip paramı isteyip evden gitmeye hazırlandım. Paramı vermedi. Ben de evden ayrıldım. Paraya boyun bükecek biri değilim. Para için şerefimi satmam ama satanlarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

ŞOK CİHAZIYLA DİRENMEYE ÇALIŞTIM

Her iki sanıktan da şikayetçi olmadığını söyleyen Ö.A. ise mahkeme heyetine verdiği ifadede, tecavüze şok cihazıyla direnmeye çalıştığını ancak Şevket Y.’nin eline tekme atarak cihazı düşürdügünü belirterek, rızası dışında ilişkiye girdiğini söyledi. Ö.A. Mesut Y.’nin de çantasında bulunan 350 euro ve 200 lira parasını aldığını anlattı.

Sanık ve mağdurların ifadesini alan mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip ve dosyadaki eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
 

Son Güncelleme: 27.11.2014 17:03
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Beni Tanıdın Mı DediTecavüz Etti!Samsun’da 200 Lira Karşılığında Birlikte Olmak Için Anlaştığı 31 Yaşındaki Ö.A. Adlı Kadına Tecavüz Edip 350 Euro Ve 200 Lira Parasını Gasp Ettikleri Iddiasıyla Yargılanan Tutuklu Sanık 22 Yaşındaki Ş
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