Benfica'ya 1 avans!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Benfica'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada Franco Cervi attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaştı.



Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan ve Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov'un yönettiği maçta Benfica maçın son bölümünde bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.







İlk yarısı 0-0 sona eren maçtaki tek golü 69. dakikada Franco Cervi kaydetti.







RÖVANŞ 14 AĞUSTOS'TA KADIKÖY'DE



Fenerbahçe ile Benfica arasındaki üçüncü ön eleme turu rövanş maçı 14 Ağustos'ta saat 21:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.







MAÇTAN DAKİKALAR



VE MAÇ SONA ERDİ.

90+3'Benfica kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+3'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

90+3'Barış Alıcı orta yapıyor.

90+2'Benfica kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+2'Barış Alıcı tarafından çekilen şutta top az farkla dışarı çıktı. Büyük bir şans kaçtı!

90+2'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+2'Benfica takımından Jardel büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

90+2'Gedson Fernandes orta yapıyor.

90+1'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

90+1'Pizzi serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

90+1'Eljif Elmas için sarı kart çıktı.

90+1'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas, Alex Grimaldo ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

90+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

90'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90'Benfica takımından Nicolas Castillo topu dışarı gönderiyor

90'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

89'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

89'Franco Cervi orta yapıyor.

89'Barış Alıcı topa elle müdahale ediyor.

88'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

88'Andre Almeida orta yapıyor.

88'Mehmet Topal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

88'Benfica adına Pizzi sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

87'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

86'Taktik bir değişiklik; Nabil Dirar oyundan çıkıyor ve yerine Barış Alıcı oyuna dahil oluyor.

86'Ne kötü bir vuruş! Andre Almeida büyük bir şans yakaladı, ama kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi!

86'Pizzi orta yapıyor.

85'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

85'Kaleye şutunu gönderen Nicolas Castillo güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

85'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

84'Gedson Fernandes orta yapıyor.

84'Hasan Ali Kaldırım topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

84'Alex Grimaldo orta yapıyor.

84'Kaleye şutunu gönderen Nicolas Castillo güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

83'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

83'Andrija Zivkovic orta yapıyor.

83'Mehmet Topal, Pizzi ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

82'Mehmet Ekici için sarı kart çıktı.

82'Sert bir hareket. Mehmet Ekici, Gedson Fernandes ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

80'Benfica takımından Nicolas Castillo mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Mauricio Isla adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

80'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

80'Gedson Fernandes orta yapıyor.

80'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

80'Oyun yeniden başladı.

79'Hakem itirazlardan bıkıyor ve Alex Grimaldo itirazdan dolayı sarı kart görüyor

79'Oyun şu an durmuş durumda. Hakem ile futbolcular arasında bir diyalog yaşanıyor.

78'Hakem itirazlardan bıkıyor ve Roberto Soldado itirazdan dolayı sarı kart görüyor

78'Roberto Soldado, Jardel ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

77'Biletli seyirci sayısı :

77'Eljif Elmas, Pizzi ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

77'Benfica takımından Andre Almeida, Mehmet Ekici ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

76'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

76'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas, Pizzi ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

75'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

75'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

75'Taktik bir değişiklik; Eduardo Salvio oyundan çıkıyor ve yerine Andrija Zivkovic oyuna dahil oluyor.

74'Taktik bir değişiklik; Alper Potuk oyundan çıkıyor ve yerine Roberto Soldado oyuna dahil oluyor.

74'Nabil Dirar orta yapıyor.

72'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

70'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

69'G O L - Franco Cervi golü bulan oyuncu!

69'Pizzi rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

68'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

68'Alex Grimaldo orta yapıyor.

68'Benfica rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

66'Eduardo Salvio, Hasan Ali Kaldırım ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

66'Fenerbahçe takımından Nabil Dirar topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

66'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

65'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

65'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

64'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

63'Taktik bir değişiklik; Facundo Ferreyra oyundan çıkıyor ve yerine Nicolas Castillo oyuna dahil oluyor.

63'Benfica takımından Gedson Fernandes orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.

63'Fenerbahçe takımından Alper Potuk, Pizzi ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

62'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

62'Andre Almeida gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

62'Benfica adına köşe atışını Pizzi sağ taraftan kullanıyor.

62'Volkan Demirel tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

61'Mauricio Isla kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

61'Benfica adına Pizzi sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

61'Taktik bir değişiklik; Mathieu Valbuena oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oluyor.

60'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

60'Benfica takımından Eduardo Salvio topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

60'Benfica şimdi kontraatağa kalkıyor.

60'Odisseas Vlachodimos çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

59'Mathieu Valbuena orta yapıyor.

59'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

59'Pizzi tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

58'Mauricio Isla topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

58'Eduardo Salvio rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

58'Eduardo Salvio rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

58'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

58'Ljubomir Fejsa orta yapıyor.

57'Franco Cervi tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

56'Benfica rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

56'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

56'Benfica takımından Facundo Ferreyra kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

56'Mauricio Isla savunmada hata yaptı.

56'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

56'Andre Almeida orta yapıyor.

56'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

55'Andre Almeida orta yapıyor.

55'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

55'Fenerbahçe atağında Mathieu Valbuena ofsayta düşüyor.

55'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

55'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

54'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

54'Facundo Ferreyra, Volkan Demirel adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

53'Martin Skrtel kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

53'Andre Almeida orta yapıyor.

52'Benfica kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

52'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

52'Pizzi ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

52'Benfica adına Franco Cervi sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

51'Eduardo Salvio uzak mesafeden güzel bir vuruş yapıyor, ancak Volkan Demirel kurtarıyor. Korner.

51'Volkan Demirel çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

51'Martin Skrtel kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

50'Alex Grimaldo orta yapıyor.

50'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

50'Fenerbahçe takımından Alper Potuk, Jardel ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

50'Alper Potuk rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

49'Pizzi tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

49'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

48'Benfica adına Pizzi sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

48'Andre Almeida rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

47'Jardel kaleye doğru bir kafa vuruşu yapıyor, ancak Volkan Demirel rahat bir kurtarış yapıyor

47'Franco Cervi serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

47'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım, Eduardo Salvio ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

46'Benfica rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

46'İkinci yarı başladı.

45+1'Bitti! Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı

44'Alper Potuk topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

44'Benfica adına Pizzi sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

44'Mathieu Valbuena tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

44'Benfica takımından Andre Almeida kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

44'Alex Grimaldo orta yapıyor.

43'Eduardo Salvio tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

43'Mauricio Isla topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

43'Andre Almeida orta yapıyor.

42'Benfica atağında Facundo Ferreyra ofsayta düşüyor.

41'Fenerbahçe atağında Alper Potuk ofsayta düşüyor.

41'Mathieu Valbuena tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

41'Jardel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

41'Hasan Ali Kaldırım orta yapıyor.

40'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

40'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

40'Benfica rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

40'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

39'Benfica takımından Gedson Fernandes, Mauricio Isla ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

38'Benfica takımından Gedson Fernandes mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Roman Neustaedter adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

37'Benfica rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

37'Benfica takımından Franco Cervi topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

36'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

36'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

36'Andre Almeida gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

36'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

36'Alex Grimaldo orta yapıyor.

36'Benfica rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

35'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

33'Benfica takımından Facundo Ferreyra mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Mehmet Topal adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

33'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım rakibi Andre Almeida adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.

32'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

32'Eduardo Salvio ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

32'Volkan Demirel çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

32'Benfica takımı oyuncusu sahanın sağ tarafından uzun bir taç atışıyla topu rakip ceza sahasına gönderiyor

32'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

32'Franco Cervi uzak mesafeden şutunu çekiyor, ancak Volkan Demirel kurtarıyor ve top oyun alanına geri dönüyor!

31'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

31'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

30'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

30'Gedson Fernandes, Martin Skrtel ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

30'Benfica kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

29'Facundo Ferreyra kaleye doğru bir kafa vuruşu yapıyor, ancak Volkan Demirel rahat bir kurtarış yapıyor

28'Benfica takımı oyuncusu sahanın sağ tarafından uzun bir taç atışıyla topu rakip ceza sahasına gönderiyor

28'Benfica rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

28'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

28'Gedson Fernandes ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

27'Fenerbahçe atağında Mathieu Valbuena ofsayta düşüyor.

26'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

24'Giuliano ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Odisseas Vlachodimos topu kontrol ediyor

23'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

23'Hasan Ali Kaldırım topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

22'Gedson Fernandes orta yapıyor.

22'Benfica rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

22'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

21'Ruben Dias tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

21'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

21'Pizzi serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

20'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım, Eduardo Salvio ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

20'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

19'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

19'Benfica rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

18'Fenerbahçe takımından Alper Potuk mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Ljubomir Fejsa adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

17'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

15'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

14'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

13'Benfica rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

13'Eljif Elmas, Gedson Fernandes ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

12'Benfica kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

11'Odisseas Vlachodimos topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

11'Fenerbahçe adına Mathieu Valbuena sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

11'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

10'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

10'Franco Cervi orta yapıyor.

9'Benfica kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

8'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

6'Gedson Fernandes, Hasan Ali Kaldırım ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

4'Fenerbahçe atağında Mauricio Isla ofsayta düşüyor.

4'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

4'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

4'Ruben Dias topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

1'Saha zemini son derece mükemmel ve futbol için oldukça elverişli.

1'Hava şartları ve zemin futbol oynamaya son derece müsait.

1'Benfica başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

0'Hakem karşılaşmayı başlatıyor.