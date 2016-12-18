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18 Aralık 2016 Pazar 06:08

"Ben Sizin Gibi Bir İnsan Değilim"

'Ben Sizin Gibi Bir İnsan Değilim'
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"Ben Sizin Gibi Bir İnsan Değilim"
"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sinem K. adliyeye getirildi.


Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sinem K., nöbetçi savcılıkta ifade vermek için adliye koridorunda beklediği anda kelepçesinin açılmasını istedi.

Polislerin "Açmayacağız Sinem" diye uyardığı şüpheli, "Ben sizin gibi bir insan değilim. Sen enerji bedeni ne biliyor musun" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Sinem K. nın koridorda zaman zaman güldüğü zaman zaman ise kendi kendine mırıldandığı görüldü.


 
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