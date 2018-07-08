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Belediye ekipleri yol çalışması yapıyordu, gördüklerine inanamadılar!

Belediye ekipleri yol çalışması yapıyordu, gördüklerine inanamadılar!

08 Temmuz 2018 Pazar 21:06
Belediye ekipleri yol çalışması yapıyordu, gördüklerine inanamadılar!

Belediye ekipleri yol çalışması yapıyordu, gördüklerine inanamadılar!

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye ekiplerinin yol  çalışması esnasında Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık taş sandık mezar  bulundu.

Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibeşler Mahallesi'nde yol çalışması  yaptığı sırada tarihi bir mezara rastladı. Olay yerine çağrılan polis ve jandarma  ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri, kazı sırasında tahrip olan mezardan çıkan tarihi  eserlere ise el koydu. Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen taş sandık  mezarın, yaklaşık bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada,  ilçenin tarihinin çok eski olduğunu, Cenevizlilerin bir dönem burada hüküm  sürdüğünü söyledi.

Belediye ekiplerinin yol kazısı yaptığı esnada tarihi bir mezarın  ortaya çıktığı ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini, yarın yetkili  kişilerin gelerek alanda inceme yapacaklarını dile getiren Çaylı, doğasıyla  tanınmış ilçenin bundan sonra tarihi eserleriyle de gündeme gelebileceğini  aktardı.  

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