Beki İkala Erikli’yi öldüren kadın katil Sinem Koç yakalandı



İstanbul Beyoğlu'nda ünlü yazar Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü belirlenen zanlı Sinem Koç olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalandı. Şüpheli ilk ifadesinde, 'Kitaplarında meleklerden bahsediyordu. Ne meleği, kendisi bir şeytan. Başkalarına zarar vermesin diye öldürdüm' dediÜnlü yazar Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan kadın, Küçükçekmece'de yakalandı.Olayı soruşturan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Sinem Koç (31) olduğunu tespit etti.Şüpheli, Küçükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüpheliyle beraber olayda kullandığı ileri sürülen tabanca da ele geçirildi.Cinayetten sonra eve gitmeyen zanlının eşkalde verilen "uzun saçlarını" kestirdiği görüldü. Sinem K.'nın yapılan üst aramasında, olayda kullandığı düşünülen tabanca bulundu. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen cinayet zanlısı kadın, şok geçirdi.Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Sinem K., kendine geldi. Ele geçirilen tabanca, polis kriminal laboratuvarına balistik incelemeye gönderildi.Habertürk'ün haberine göre ise, katil zanlısı Sinem K.,'yi ihbar eden kişi annesi. Polis, annesinin verdiği bilgi üzerine polis, 31 yaşındaki Sinem K.’yı yakalamak için Küçükçekmece’deki evin çevresinde pusu kurdu. Zanlı Sinem K., akşam saatlerinde eve gelince dedektifler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Sinem Koç ilk ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. 4 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra annesiyle kalmaya başladığı ve çocuğunun olmadığı öğrenilen Sinem Koç, "Bunun kitaplarını okuduktan sonra akli dengem bozuldu. Kitaplarında meleklerden bahsediyordu. Ne meleği, kendisi bir şeytan. Başkalarına zarar vermesin diye öldürdüm. Öldürdükten sonra da annemi aradım ve yazar İkala'yı öldürdüğümü söyledim' dedi.Yazar Beki İkala Erikli, dün akşam saatlerinde, Beyoğlu'nda bulunan ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahla saldırıya uğramıştı.Silah seslerini duyan apartman sakinleri bir kadını kaçarken gördüklerini polise anlatmışlardı.Evli ve 14 yaşındaki bir oğlu bulunan Erikli, vücuduna 3 kurşun isabet ederek olay yerinde hayatını kaybetmişti.Cinayetin yaşandığı apartmanŞüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı 9 mm çapında bir tabanca ele geçirildi. Şüphelinin, psikolojik durumunun iyi olmadığı ve saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.Şüpheli Sinem Koç’un sağlık kontrolünün ardından Cinayet Büro Amirliğine getirileceği ve olayla ilgili sorgusunun yapılacağı belirtildi.Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan Erikli, on üç sene Procter&Gambie Türkiye, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Küçük yaşta sezgisel yeteneklerini keşfeden ve uzun yıllar çevresinin de etkisiyle bu yönünü bir kenara atan Erikli, İngiltere'de Sir John Whitmore'dan Executive Coaching ve Collin Reeve'den NLP Practitioner/Business NLP (Neurolingual Programming) eğitimi aldı.Heidelberg'de Coaches Training Institute'un beş aylık yaşam koçluğu eğitim programını tamamladı. Hawaiili şaman Dr. Ihaleakala Hew Len'den aldığı Ho'oponopono eğitimi sayesinde öğrenciliği ve kariyeri boyunca bir kenara attığı içsel rehberliğine yeniden kavuştu.İçsel rehberliği, onu Münih'te Charles Virtue'dan Medyumluk Sertifikasyonu ve Hawaii'de Dr. Doreen Virtue©'dan Meleklerle Çalışma (ATP) ve Meleklerle Yaşam Ötesi ile İletişim (ATM) Eğitimi, Meleklerle Geçmişi Şifalandırma Eğitimi eğitimi almaya yöneltti."Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli(46)’nin şüphelisi kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.