Beki İkala Erikli'nin Katil Zanlısı Yakalandı



"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan kadın, Küçükçekmece'de yakalandı.Alınan bilgiye göre, olayı soruşturan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin S.K. (31) olduğunu tespit etti.Şüpheli, Küçükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüpheliyle beraber olayda kullandığı ileri sürülen tabanca da ele geçirildi.Yazar Beki İkala Erikli, dün akşam saatlerinde, Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'taki Saadet Apartmanı'nda bulunan ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahla saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Erikli, yaşamını yitirmişti.Beyoğlu, Kabataş, Ömer Avni mahallesi, İnebolu çıkması No.3’de bulunan Saadet apartmanında dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu 3 kurşunla vurulan Erikli yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri bir kadını kaçarken gördüklerini polise anlatmışlardı. Evli ve 14 yaşındaki bir oğlu bulunan Beki İkela Erikli tüm ilk yardım çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.Polis, olayın meydana geldiği apartman ve çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırıyı 25-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırganın olayda 9 mm çapında bir tabanca kullandığı öğrenildi.Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli’nin cinayeti soruşturmasını Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda saldırganın Beki İkela Erikli’yi olay saatinde gittiği kuaförden işyerine kadar takip ettiği ardından saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.Soruşturması çok yönlü sürdürülen cinayetin, Beki İkela Erikli’nin psikolojik durumu bozuk eski bir müşterisi yada müşterisi olmasını istemediği bir kişi tarafından da işlenmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini öğrenildi.Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için Erikli’nin cep telefonu, bilgisayar ve işyeri kayıtlarının titizlikle incelendiği, şüphelenilen bazı kişilerin olayla ilgili bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Erikli'nin polise aldığı bir tehditle ilgili başvurusunun bulunmadığı bildirildi.Beki İkala Erikli'nin ( Beki Şükran Erikli ) cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Bu sırada eşi Erdal Erikli gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi, yakınları ve arkadaşları teselli etti. Erikli’nin Pazar günü saat 15.00’da Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.