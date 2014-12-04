Bedelli Askerlikte Sürpriz Değişiklik!

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemede, Meclis'te Milli Savunma Komisyonu'nda sürpriz bir değişiklik yapıldı.



31 Aralık 1987 ve öncesinde doğmuş olanlara 18 bin lira karşılığında bedehlli askerlik imkanı sağlayan düzenleme, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülüyor. Ak Parti ve CHP'li milletvekillerinin önergesi ile düzenlemede değişiklik yapıldı. 31 Aralık 1987 ifadesi 1 Ocak dahil 1988 tarihinden önce doğanlar olarak değiştirildi. Böylece 1 Ocak 1988 doğumlu olan kişiler de bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

