Bedelli askerlikte başvurular 290 bini aştı

Bedelli askerliğe başvuranların sayısı ilk haftada 290 bini aştı. 21 günlük temel askerlik için başvurular 3 Kasım’da sona eriyor.

Bedelli askerlik düzenlemesi, 3 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir hafta geride kalırken rakamlar şimdiden bir önceki bedelli askerlik sayısının üzerine çıktı.

Başvurular 290 bini aştı

Bir önceki bedelli uygulamasından 203 bin kişi yararlanırken ilk hafta rakamlarına göre bu son uygulamadan yararlanmak için başvuranların sayısı 290 bini aştı.

Uygulamadan 25 yaşının üzerinde olan, 15 bin lira ödeyenler yararlanacak. 21 günlük temel askerlik için Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra PTT'den ödeme yapılabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar, ödeme makbuzlarıyla asker alma şubelerine gidip başvurularını tamamlıyorlar. Başvuru sonrası yapılacak celp ve yoklama işlemlerinin ardından kışlaların yolu tutulacak, 21 gün askerlik başlayacak.

1 milyondan fazla genci kapsıyor

Düzenleme 1 milyondan fazla genci kapsıyor. Elde edilen gelir ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak. Bedelli askerlik için son başvuru tarihi ise 3 Kasım 2018.