Bedelli askerlik Meclis'e sunuluyor
Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Yaş 25, ücret 15 bin lira olacak, 25 gün askerlik yapma şartı getirilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, binlerce kişininin merakla beklediği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.
Yaş ve bedel
Turan'ın verdiği bilgilere göre, bedelli askerlikte 25 yaş sınırı aranacak. Yaş sınırını taşıyan asker adayları 15 bin lira ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek.
25 gün askerlik şartı
Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak bedelli askerlikten faydalanan vatandaşlar, 25 gün boyunca temel askerlik eğitimi alacak.