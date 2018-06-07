Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Hükümetten son günlerde yapılan açıklamalar sonrası "bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak", "bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı", "bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak" şeklinde sorulara cevap arıyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendirecek bedelli askerlikle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

Bedelli askerlikle ilgili gelen son kulis bilgilerine göre hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı.



Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.



İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI





Edinilen kulis bilgilerine göreilebedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.Bedelli askerlikte 28olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.Başbakan Binali Yıldırım gündemde olankonusuna açıklık getirdi. Yıldırım, “Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız” dedi.