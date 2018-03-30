Bedava lahmacun isteyen öğrencilere lokanta sahibinin yazdığı efsane not

Paraları olmadığı için yemek siparişinde, ‘Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı rica ediyoruz’ notunu yazan öğrencilere lokanta sahibi olumlu yanıt verdi.

Öğrencilerin istediği 3 lahmacun yerine 7 lahmacun gönderen lokanta sahibi siparişlerin üzerine, ‘Benim oğlan da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar’ şeklinde cevap verdi.