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Bebeği çöpe atan anneye 20 yıl

Bursa’da, 2016 yılı ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atarak, donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Sezai Durmayaz (39) ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’e (20) Adam öldürmek suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi, bebeğin ölümünde sanıkların olası kasıtlarının olmadığı gerkçesiyle bozdu.

Bebeği çöpe atan anneye 20 yıl

Bursa’da, 2016 yılı ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atarak, donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Sezai Durmayaz (39) ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’e (20) Adam öldürmek suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi, bebeğin ölümünde sanıkların olası kasıtlarının olmadığı gerkçesiyle bozdu.

23 Mart 2018 Cuma 11:28
Bebeği çöpe atan anneye 20 yıl
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Bursa’da, 2016 yılı ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atarak, donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Sezai Durmayaz (39) ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’e (20) Adam öldürmek suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi, bebeğin ölümünde sanıkların olası kasıtlarının olmadığı gerkçesiyle bozdu. Tekrar hakim karşısına çıkan sanıklardan Sezai Durmayaz 24 yıl, Çiğdem şimşek ise 20 yıl haips cezasına çarptırıldı. Sezai Durmayaz, ifadesinde, “Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp, poşet içerisinde katına çıkardım. Çiğdem, gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynerine attım” dedi. Çiğdem Şimşek ise savunmasında Sezai Durmayaz’ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu anlattı. Şimşek, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğin yaşadığını ve kordonunu makas ile Sezai Durmayaz’ın kestiğini söyledi. 

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