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Bayramda ilk iki günün bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı

Aşırı hız ve dikkatsizlik onlarca kişinin hayatına mal oldu. Arefe ve bayramın ilk gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 106 kişi yaralandı.

Bayramda ilk iki günün bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı

Aşırı hız ve dikkatsizlik onlarca kişinin hayatına mal oldu. Arefe ve bayramın ilk gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 106 kişi yaralandı.

15 Haziran 2018 Cuma 18:11
Bayramda ilk iki günün bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı

Bayramda ilk iki günün bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı

Aşırı hız ve dikkatsizlik onlarca kişinin hayatına mal oldu. Arefe ve bayramın ilk gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 106 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için Arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.

Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk, kazalara neden oldu.

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Arife günü 23 kaza, 22 ölü

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

Bayramın ilk gününde 5 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 16.30'a kadar ise Adana (2), Çorum (2) Karaman, İstanbul, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Edirne ve Muş'ta meydana gelen 13 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Böylece, Arife günü ve bayramın birinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi ise yaralandı.

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