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Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla turizm sektöründe de canlılık yaşanmaya başladı. Bayram tatilinde seyahat acenteleri aracılığıyla 300 bin kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor.

Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla turizm sektöründe de canlılık yaşanmaya başladı. Bayram tatilinde seyahat acenteleri aracılığıyla 300 bin kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 22:09
Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor...

Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla turizm sektöründe de canlılık yaşanmaya başladı. Bayram tatilinde seyahat acenteleri aracılığıyla 300 bin kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kısa olacak. Arife günü perşembeye, bayram ise cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Vatandaşlar da bu bayram tatilini değerlendirmek için yurt içinde ve yurt dışında tatil planları yapıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını düşündüklerini söyledi.

Bağlıkaya, arife günü dışarıda bırakılırsa 3 günlük bir tatil süreci bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Buna rağmen üye acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, bayram dönemi talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanıyor. Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz."

Talep sahil kesimlerinde oluyor

Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi turlarda talebin sahil kesimlerine oluyor. Bağlıkaya talebin yoğunlaştığı bölgelerle ilgili şöyle konuştu:

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"Antalya'da Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris, Fethiye Çeşme ve Alaçatı'ya talep yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz ve GAP turları da kültür turları kapsamında talep gören destinasyonlar."

Yurt dışı turlarda ise talebin vizesiz ülkelere yöneldiği söyleyen Bağlıkaya, özellikle Balkan ülkelerine talebin yoğun olduğunu açıkladı.

Bayram dönemi için turlarda kişi başı gecelik ortalama fiyatın 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıktığını kaydeden Bağlıkaya, "Turizm sektöründe bayram tatili cirosunun 500 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz" dedi.

"Sahil otellerinde çok ciddi doluluk bekliyoruz"

Turizm sektöründe ise ciddi bir canlılık bulunduğunu vurgulayan Bağlıkaya, yaz sezonuna ilişkin şunları söyledi:

"Yaz sezonunda sahil kesimlerdeki otellerde çok ciddi bir doluluk bekliyoruz. Almanya, Rusya, İngiltere, İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye yaz dönemi taleplerinin yüksek seviyede gerçekleşmesi neticesinde otel doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Seçimin ardından yurt içi turizm talebinde de artış bekliyoruz. 2018 yaz sezonuna ilişkin beklentimiz çok yüksek seviyede."

Bağlıkaya, 24 Haziran dönemi için önceden rezervasyon yaptırmış olan tatilcilerin, seçim nedeniyle tatillerini iptal ettirmek yerine, ağırlıklı olarak tatil değişikliği yönünde bir talepte bulunduğunu da söyledi.

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