banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.249
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7973
EURO
6.9689
Kebep paralarını cebe attı
KEBAP PARALARINI CEBE ATTI
Baba tutuksuz yargılanacak
BABA TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sarhoşluk başına dert oldu
SARHOŞLUK BAŞINA DERT OLDU
Suçlular KKTC’de gizleniyor
SUÇLULAR KKTC'DE GİZLENİYOR
banner282

Bayram tatilinin ilk üç gününde kazalar 62 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk üç gününde kazalar 62 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:18
Bayram tatilinin ilk üç gününde kazalar 62 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi yaralandı.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinin ilk üç gününde trafik kazaları meydana geldi.

Bayram tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Tatilin ikinci gününde trafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 150 kişi hastanelere kaldırıldı.

Arife gününde ise saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Böylelikle 9 günlük bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi, 310 kişi yaralandı.

Son 24 saatteki kazalardan bazıları

Bartın Kurucaşile'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin anne-kız olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da refüjde çiçek satarken otomobilin çarptığı kadın öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde ise yokuşa park ettiği otomobilinin hareket etmesiyle aracın altında kalan İl Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'cüler kurban pazarlarında
FETÖ'cüler kurban pazarlarında
Genç oyuncu tren kazasında can verdi
Genç oyuncu tren kazasında can verdi
Giuliano transferini açıklandı
Giuliano transferini açıklandı
Türkiye ABD'ye karşı harekete geçti!
Türkiye ABD'ye karşı harekete geçti!
İl İl bayram namazı saatleri!
İl İl bayram namazı saatleri!
Bakan'dan vergi ödemeleri' açıklaması
Bakan'dan vergi ödemeleri' açıklaması
ABD Elçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı
ABD Elçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı
Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güngör Uras'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güngör Uras'ın ailesine taziye telefonu
ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya tepkiler
ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya tepkiler

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim