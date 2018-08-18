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Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:03
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi yaralandı.

9 günlük bayram tatilinin birinci gününde, Ankara, Amasya, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bursa, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Manisa, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas ve Ordu'da meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi öldü, 91 kişi de yaralandı.

Bursa-Ankara karayolunda aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Bursa İnegöl Mezit 7 mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Kazada, eşi Orhun Soylu yönetimindeki otomobilde sıkışan Mehtap Soylu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil kaymaya başladığı anda sürücünün araçtan atladığı öğrenildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekipler, bir tankerden dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Amasya'da 3 ölü

Amasya Gümüşhacıköy'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hayri Özer idaresindeki otomobil, Çorum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra olay yerinde, eşi Zübeyde Özer ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da anne ve kızı yaşamını yitirdi

Manisa Yunusemre'de otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti. Murat S'nin kullandığı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Selma ve kızı Elif Topçu ile park halindeki otomobile çarptı. 

Kazada, Selma Topçu olay yerinde, ağır yaralanan Elif Topçu ise kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Çinliler de yaralandı

Aydın Kuyucak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kuyucak ilçe girişinde 4 otomobil, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 beton mikserinin karıştığı kazada otomobilde sıkışan Habil Ulu hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ordu 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Zabun yönetimindeki otomobil, Gürgentepe-Çamaş yolu Işıktepe Mahallesi'nde, tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun'un yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Zabun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'da ölenler aynı aileden

Konya Seydişehir'de de bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü.

Hüseyin Vural idaresindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında, yolun aşağısında bulunan sulama kanalına devrildi.

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerine bildirdi. Dalgıç ekipleri, sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü Hüseyin ile eşi Güleser Vural'ı sudan çıkardı. Çiftin boğularak öldüğü belirlendi.

Gün içerisinde, Ankara, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Malatya, Niğde, Samsun ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında da 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

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