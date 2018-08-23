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Bayram tatilindeki kazalarda ölü sayısı 103’e, yaralı sayısı 624’e ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ise ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı 624'e ulaştı.

Bayram tatilindeki kazalarda ölü sayısı 103’e, yaralı sayısı 624’e ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ise ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı 624'e ulaştı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:57
Bayram tatilindeki kazalarda ölü sayısı 103’e, yaralı sayısı 624’e ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ise ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı 624'e ulaştı.

Bayram tatilindeki kazalarda ölü sayısı 103’e, yaralı sayısı 624’e ulaştıDokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde Adana, Uşak, Ordu, Malatya, Kırıkkale, Aydın, İstanbul, Zonguldak, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Sivas’ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırıldı. Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 103’e, yaralananların sayısı 623’e yükseldi.

SON 24 SAATTE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDAN BAZILARI

Uşak’ın Banaz ilçesinde pikniğe giden aileyi taşıyan otomobil 100 metrelik uçurumdan gölete yuvarlandı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

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Adana’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Ordu’nun Altınordu ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen otomobildeki bir yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Kırıkkale’de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

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Aydın’da, Denizli-Aydın karayolu Pınardere üst geçidindeki iki kazada 8 kişi yaralandı.

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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