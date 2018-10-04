Batman'da Terör Saldırısı: 7 Şehit, 2 Yaralı

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİ KIRSALINDA PKK'LI TERÖRİSTLERCE PATLAYICIYLA DÜZENLENEN SALDIRIDA 7 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ, İKİ ASKER YARALANDI



Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesi kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu.



İki askerin tedavisi sürüyor.



Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.



Öte yandan saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör cihaz tarafından algılanmadığı öğrenildi.



TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir." ifadesini kullandı.



Oktay, Batman'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir. Milletimizin başı sağolsun." değerlendirmesinde bulundu.

CHP GENEL SEKRETERİ AKİF HAMZAÇEBİ



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Terörü vasıta edinen politikaların Türkiye Cumhuriyeti ile baş etmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda terörü yenecektir." dedi.



Hamzaçebi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamzaçebi, Batman'ın Gercüş ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile 7 askerin şehit edildiğini ve 5 askerin de yaralandığına işaret ederek, "Şehit askerlerimize rahmet yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum. Terörü vasıta edinen politikaların Türkiye Cumhuriyeti ile baş etmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda terörü yenecektir. Bu topraklarda yaşayan herkesi teröre karşı birlikte olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.



