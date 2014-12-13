‘Batı Türkiye‘yi Düşman İlan Edebilir‘

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Aralık'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Güney Akım'ı iptal ettiğini açıklamasının yankıları hala sürüyor. Rus haber ajansı Ria Novosti, yer verdiği bir haberde Batı'nın Rusya ile dostluğu yüzünden Türkiye'yi düşman edilebileceğini yazdı.



"TÜRKİYE'YE GELEN BATILI YETKİLİLERİN AMACI BORU HATTINDAN VAZGEÇİRMEK"





Güney Akım projesinin iptal edildiği haberi Avrupa'ya ulaşır ulaşmaz Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardımlarından Sorumlu Üyesi Hristos Stilianidis ve İngiltere Başbakanı David Cameron Türkiye'yi ziyaret ettiler. Habere göre, amaçları ise Türk yönetimini Rusya ile Güney Akımı'nın yerine geçecek yeni boru hattının inşaatından vazgeçirmekti.



BATI, RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR



Jeopolitik Sorunlar Akademisi Genel Sekreteri Araik Stepanyan Sputnik radyosuna şu açıklamayı yaptı: "Burada sadece Avrupa Birliği'nin değil, ABD'nin niyetinin de göz önünde bulundurulması gerek. Çünkü tüm batı şu anda Rusya'ya karşı geliyor, bu da milli çıkarları doğrultusunda Rusya ile karlı sözleşmeler imzalayanların otomatik olarak batının düşmanı haline geldiği anlamına geliyor. Bu durumda Türkiye'de NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa'nın düşman listesine eklenebilir."



'HAVUÇ VE SOPA' TAKTİĞİ UYGULANACAK



Türkiye'nin hemen düşman olarak adlandırılmayacağını, farklı metotlar kullanılacağını belirten Stepanyan, "Batı 'havuç ve sopa' taktiğini kullanacak, ilk olarak devreye havuç girecek. Bir başka deyişle, Avrupa Birliği yetkilileri en cazip tekliflerini öne sürecekler. Hatta Türkiye'yi 1-2 yıl içerisinde Avrupa Birliği bünyesine sokmayı bile teklif edecekler. Bu tabi ki, Avrupa Birliği'nin çıkarlarıyla bağdaşmıyor. Fakat şu anda amaç Türkiye'yi Rusya'dan koparmak ve ilan edilen projenin hayata geçmesine izin vermemek. Yani, havuç sözü verildi. Fakat Ankara ve Brüksel bu sözlerin o kadar da değerli olmadığını anlıyorlar. Yarım asır boyunca Türkiye, Avrupa Birliği sırasında bekliyor, Türkiye birçok şey duydu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan misafirlerini geçirirken yeni boru hattının kesinlikle inşa edileceğini kesin bir dille belirtti. Yani tüm bu çabalar işe yaramadı. Bu yüzden büyük ihtimalle bir sonraki heyet Amerika'nın olacak ve iyi polis kötü polisi oynamaya devam edecekler. Ne olursa olsun son söz Türkiye'nin olacak" dedi.



Son Güncelleme: 13.12.2014 18:48