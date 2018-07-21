banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLI KAVGA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
banner282
Flaş Haber
Girne'de uyuşturucu
Kapat

Batan teknede hayatını kaybeden 19 kişinin kimlikleri tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

Batan teknede hayatını kaybeden 19 kişinin kimlikleri tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:14
Batan teknede hayatını kaybeden 19 kişinin kimlikleri tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.
Teknenin batması sonucu ölen 19 kişiden dün isimleri belirlenen 5 kişinin ardından diğerlerinin de kimlikleri tespit edildi.
Yaşamını yitirenler arasında Muhammed Abdul Hamid Diben, BiesenAhmed, AhvatŞemali, Mamoun Muhammed Hamdu, Hani Abdul Ahmed, Hasan Mustafa ve ZiyatElhüseyin'in cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, yapılan otopside hayatını kaybedenlerden bir kadının yaklaşık 7 aylık hamile olduğu belirlendi.
Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan çoğunluğu Suriye vatandaşı birçok kişi de kimlik tespiti için cesetlerin getirildiği Adana Adli Tıp Kurumu'na başvurdu.
OLAY
Önceki gün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmış, kayıp bir çok kişiyi bulmak için de arama çalışması başlatılmıştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 kişinin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla kentteki çeşitli mezarlıkların morguna kaldırılmıştı.
Cesetlerden 5'inin kimliği belirlenmiş, bu kişiler arasındaki Irak uyruklu DhuhaJunaid Salim'in (19) cenazesi Belçika'dan Adana'ya gelen ağabeyi Ahmet Junaid Salim'e teslim edilmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 21.07.2018 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: “Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. bu gerçek değişmeyecek..“
Bahçeli: “Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. bu gerçek değişmeyecek..“
Oktar Grubuna yönelik soruşturmada 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi
Oktar Grubuna yönelik soruşturmada 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi
KKTC açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürüyor
KKTC açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürüyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. Yıl Dönümünü Kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. Yıl Dönümünü Kutladı
Ece Erken'den 'Adnan Oktar' açıklaması
Ece Erken'den 'Adnan Oktar' açıklaması
Beşiktaş Barcelona'yı reddetti!
Beşiktaş Barcelona'yı reddetti!
Demet Akalın sosyal medyada alay konusu oldu
Demet Akalın sosyal medyada alay konusu oldu
Terörle mücadele kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Terörle mücadele kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında TL dönemi
Ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında TL dönemi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bedelli askerlik' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bedelli askerlik' açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim