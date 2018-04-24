Başkentte Tıt dehşeti 14 aracı ezdi...

Kamyon 14 araca çarparak durabildi

Başkentte bir TIR’ın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, seyir ve park halindeki 14 araca çarparak durabildi, kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı'nda Mevlana Bulvarı istikametine giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 06 FE 6851 plakalı kamyonun sürücüsü Abdullah Karamanoğlu, Koçak Sokak'tan bulvara çıkmak isteyen bir otomobile yol vermek için yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Fatih Karadavut idaresindeki 06 DU 8084 plakalı TIR, kamyona arkadan çarptı.

Kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybeden Karamanoğlu, önünde ilerleyen ve yol kenarında park halindeki 14 araca çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Karadavut ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması ve trafiğin aksamaması için gerekli tedbirleri aldı. Kaza nedeniyle araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir kısmında da maddi hasar oluştu.