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Başkentte Tıt dehşeti 14 aracı ezdi...

Başkentte bir TIR’ın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, seyir ve park halindeki 14 araca  çarparak durabildi, kazada iki kişi yaralandı.

Başkentte Tıt dehşeti 14 aracı ezdi...

Başkentte bir TIR’ın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, seyir ve park halindeki 14 araca  çarparak durabildi, kazada iki kişi yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 19:38
Başkentte Tıt dehşeti 14 aracı ezdi...

Kamyon 14 araca çarparak durabildi

Başkentte bir TIR’ın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, seyir ve park halindeki 14 araca  çarparak durabildi, kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı'nda  Mevlana Bulvarı istikametine giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri  Dairesi Başkanlığına ait 06 FE 6851 plakalı kamyonun sürücüsü Abdullah  Karamanoğlu, Koçak Sokak'tan bulvara çıkmak isteyen bir otomobile yol vermek için  yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Fatih Karadavut idaresindeki 06  DU 8084 plakalı TIR, kamyona arkadan çarptı.

Kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybeden Karamanoğlu, önünde  ilerleyen ve yol kenarında park halindeki 14 araca çarptıktan sonra durabildi.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk  edildi. Kazada yaralanan Karadavut ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi  hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması ve trafiğin aksamaması  için gerekli tedbirleri aldı. Kaza nedeniyle araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir  kısmında da maddi hasar oluştu.

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AnkaraTır14AraçEzdi
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