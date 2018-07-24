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Başkent'te feci kaza: 4 ölü

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki köprü ayağına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Başkent'te feci kaza: 4 ölü

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki köprü ayağına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2018 Salı 12:13
Başkent'te feci kaza: 4 ölü

Başkent'te feci kaza: 4 ölü

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki köprü ayağına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil Elmadağ tarafından Ankara merkez istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyonhakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarmapolis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4'üncü kişinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 12:17
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