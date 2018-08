Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısı ses getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi. ABD'nin dolar hamlesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple'ın amiral gemisi iPhone karşı yaptığı boykot çağrısı Amerikan basınında yankı buldu..

FETÖ ve PKK ile ilişkili ABD'li Papaz AndrewBrunson'ın ev hapsinde tutulması bahane edilerek Amerika'nın dolar üzerinen Türkiye'ye saldırmasına karşı hamleler de geldi.



ERDOĞAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı programda ABD'li Apple'ın amiral gemisi iPhone'a karşı boykot çağrısı yapmış ve "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." diye seslenmişti.







ABD BASININDA YER BULDU



Başkan'ın bu çağrısı Amerikan basınında da ses getirdi. ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından The New York Times bu çağrıyı haberleştirdi.