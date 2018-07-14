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Başkan Erdoğan'dan kritik göüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan'dan kritik göüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:43
Başkan Erdoğan'dan kritik göüşme

Başkan Erdoğan'dan kritik göüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyetlerini de dile getirdi.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunuldu. Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşma sağlanmasının, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

Dera’da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib’e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’te olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz tarihlerinde Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.

İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg’da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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