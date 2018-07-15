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Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması

Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz'un 2. yılında toplanan kalabalığa hitap etti.

Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması

Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz'un 2. yılında toplanan kalabalığa hitap etti.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:54
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması

Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması

Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz'un 2. yılında toplanan kalabalığa hitap etti.

Hain darbe girişiminin önemli mekanlarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.


Başkan Erdoğan konuşmasında şehitlerin kanı yerde kalmayacak derken, idam sloganlarına karşılık 'bunlar müzakere masasında' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi;

'HİÇBİR ZAFER ALTIN TEPSİDE SUNULMAZ'

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.



'BU MİLLETİN FERDİ OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM'

Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.

'DARBE DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK'

15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.



'CUMHUR İTTİFAKI'NA DEVAM EDECEĞİZ'

17 Ağustos'ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü Cumhur İttifakı ile devam ettirdik, aynı kararlılıkla da devam ettireceğiz.

'KARŞILARINDA BİZİ BULACAK'

Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.

Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.

O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız.

İDAM MÜZAKERE MASASINDA

İdam müzakere masasında, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız.

Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız

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