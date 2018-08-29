Başkan Erdoğan: Bir ölürüz bin diriliriz

Başkan Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Bizi öyle tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değildir. Biz öyle bir tarihin evlatlarıyız ki bizi yıldırmak mümkün değildir. Demek ki bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz karakterimiz bu" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:



Haberleşmede radyo ve televizyonun icadı hiç şüphesiz büyük bir çığır açtı. Haberleşmede radyo ve televizyonun icadı hiç şüphesiz büyük bir çığır açtı.



Görevimiz gereğince ayak basmadık ülke bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde aynı kıyafetle donatılan insanlar, aynı mimariler görüyoruz. Türkiye'nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzüntü ile söylemek isterim. AK-Parti olarak medeniyetimize uygun mimari üretmeye çalıştığımızın en yakın şahidisiniz. Medyadan başlayıp hayatımızın her alanına kadar gelen bu olayın ekonomik, siyasal ve sosyal olarak çok boyutu olduğunu biliyoruz.







'Yerli ve milli vurgumuz devam ediyor'



Ülke olarak güçlüyseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle değilseniz dünyadan kendinizi tecritedeceksiniz. Bu kalmadı, tabi olursunuz. Biz küresel düzene ne tabi olduk, ne de tecrit olduk. Ülkemizi geliştirdik, ayakları üzerinde durur hale getirmeye çalıştık. 81 milyon vatandaşımızın her birinin pay alabilmesine gayret ettik. Herkesin karşısında milletimizle dimdik durduk. Yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kararlılığımızın en net örneğidir.



'Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık'



Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan bu yana bizi en çok linç etmeye çalışan kusura bakmayın medya geliyordu. Medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Biz köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik. Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık.











'Milletin yanında değil marjinallerin yanında yer alan medyaya karşı büyük bir mücadele verdik'



Ülkemizin sınırları başkadır, gönlümüzün sınırları başkadır.



Türkiye'nin onurlu ve kapsamlı politikası birilerini rahatsız ediyor. Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir medeniyet, tarih ve birikim vardır. Ülkemizin sınırları başkadır, gönlümüzün sınırları başkadır.



Yaşadığımız coğrafya, tarihin her döneminde cazip bir yer olmuştur. Bin yıldır acısıyla-tatlısıyla bizim olan bu coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.



Ekonomi üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Birileri bunu açıkça söylemekten çekinmiyor. biz bunu da atlatacağız gerekli önlemler alınıyor. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.







'Bir ölür bin diriliriz'



Bizi öyle tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değildir. Biz öyle bir tarihin evlatlarıyız ki bizi yıldırmak mümkün değildir. Demek ki bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz karakterimiz bu