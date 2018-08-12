banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Umut taciri AİDS’li çıktı
UMUT TACİRİ AİDS'Lİ ÇIKTI
4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı

Rize'de konuşan Erdoğan, Amerika'nın papaz Brunson için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı

Rize'de konuşan Erdoğan, Amerika'nın papaz Brunson için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:53
Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı

Rize'de konuşan Erdoğan, Amerika'nın papaz Brunson için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

Teşekkür ziyareti için memleketi Rize'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir coşkuya karşılandı.

Kent meydanında hemşehrilerine seslenen Erdoğan, ardından partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, FETÖ soruşturmasında tutuklanan papaz Andrew Brunson hakkında Amerika'nın yaptığı küstah teklifi anlattı.


'BURASI ÇATLADI KAPI ÜLKESİ Mİ'

Erdoğan, 'Diyorlar ki; yarın 18:00'a kadar bize göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi burası Türkiye...' diyerek Amerika'ya cevap verdi.

'ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

'Suriye'deki terör koridoruna ses çıkarmasak bugün bu sıkıntıları yaşamıyor olacaktık. Bu oyun önümüze geldiğinde biz asla boyun eğemeyiz dedik.

Tehdit ediyor ya, yarın 18.00'a kadar göndereceksiniz diyor. Biz çatladıkapı ülkesi değiliz ya.

KRİZE GİREN, BATAN BİR ÜLKE YOK

15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 olan dolar kurunun dün itibarı ile 6 lira üzerinde olamaz. Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok.

Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz.

Benim işadamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. Ben bu vesile ile Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millilik.

'HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ YA'

Hedef ve istikamet aynı olunca konuştuklarınız uyuşuyor, örtüşüyor. Birileri bir yerlere hala çekmeye çalışıyorsa onlara diyecek bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz ya.'

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldırı...
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldırı...
İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener Seçildi
İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener Seçildi
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?
450 Milyon Liralık dev proje!
450 Milyon Liralık dev proje!
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı
Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı
Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı
Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi
Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi
MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU
MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU
Kamyon şoförü hortumun içinden geçti
Kamyon şoförü hortumun içinden geçti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim